Елена Лодыгина журналист В Перми ночью вышел из строя компьютерный томограф Всех пациентов с подозрением на коронавирус ночью обслуживал только один аппарат КТ Поделиться Поделиться Твитнуть

Компьютерный томограф в Пермском краевом клиническом госпитале ветеранов войн (ПККГВВ) сегодня ночью вышел из строя. Причина поломки не называется, возможно, из-за колоссальных нагрузок. Об этом сообщили сразу два источника «Нового компаньона».

По словам собеседников, до этого пациентов с подозрением на коронавирус в ночное время на КТ принимали в двух медучреждениях: в госпитале ветеранов войн и в городской клинической больнице им. Тверье (на ул. Никулина, 10). Однако в ночь с 4 на 5 октября компьютерный томограф в госпитале ветеранов войн вышел из строя, из-за чего всех пациентов пришлось везти на ул. Никулина, 10, где вскоре появилась очередь из машин скорой помощи.

В министерстве здравоохранения Пермского края информацию о вышедшем из строя компьютерном томографе подтвердили.

«Действительно, сегодня ночью произошел технический сбой в работе аппарата КТ в ПККГВВ, причины поломки выясняются, потоки пациентов перераспределены по другим медучреждениям», — пояснили в минздраве.

Напомним, ранее краевые власти заявили, что в Пермском крае планируется запустить в строй ещё один компьютерный томограф в городской больнице №6. Ещё два аппарата КТ работают в Пермской краевой клинической больнице и клинической медико-санитарной части №1 до 21:00 и 20:00 соответственно. В ночное время суток КТ проводили лишь в двух больницах.

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