Елена Лодыгина журналист Центр амбулаторной компьютерной томографии откроется в городской больнице №6 Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми на период пандемии коронавируса увеличится количество медицинских учреждений, где можно сделать компьютерную томографию (КТ) лёгких. Сейчас в Перми пациентов на КТ в амбулаторном режиме принимают четыре медучреждения: городская клиническая больница им. Гринберга, клиническая медико-санитарная часть №1, Пермская краевая клиническая больница и Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн. Ещё один аппарат КТ после ремонта в ближайшее время будет запущен в городской больнице №6.

Напомним, ранее в СМИ и соцсетях появились фотографии очередей машин скорой помощи у медучреждений, где организованы центры амбулаторной КТ лёгких. Бригады скорой помощи привозят пациентов с симптомами вирусной пневмонии в медучреждения, но вынуждены часами ждать исследования, так как в условиях пандемии загруженность аппаратов выросла в разы. В итоге вызовы обслуживаются с большими задержками.

Отметим, КТ является высокоинформативным методом диагностики вирусной пневмонии — одного из осложнений новой коронавирусной инфекции. При помощи томографии можно диагностировать опасное заболевание и увидеть очаги поражения лёгких.

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