Замглавы администрации губернатора Николай Иванов вылечился от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Заместитель главы администрации губернатора Пермского края Николай Иванов сообщил на своей странице в Facebook, что выписался из больницы и больше не болеет коронавирусом.





«Ковид побеждён, из больницы выписан. Не скрою, было тяжело.Правда, потребуется время на восстановление дома. Удалёнка — наше всё. Огромное спасибо всем врачам и медсёстрам краевой больницы. Они настоящие герои!» — написал он.





Напомним, 30 сентября из больницы выписали губернатора Дмитрия Махонина. Его инаугурация , перенесённая из-за болезни, состоится 7 октября.

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