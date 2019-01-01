Евгения Пастухова журналист Инаугурация губернатора может пройти в день рождения президента Предполагается, что Дмитрий Махонин вступит в должность 7 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Официальная церемония вступления Дмитрия Махонина в должность губернатора Пермского края может пройти 7 октября. Источник, близкий к администрации губернатора, сообщает, что сейчас обсуждается именно эта дата.

Напомним, изначально церемония была намечена на 21 сентября. Однако 17 сентября стало известно, что Дмитрий Махонин заболел коронавирусом. Он проходил стационарное лечение в краевой больнице, откуда его выписали 30 сентября.

Махонин назначен врио губернатора Пермского края 6 февраля, а на выборах 13 сентября за него проголосовали 75,69% избирателей.

Отметим, что 7 октября празднует свой день рождения президент РФ Владимир Путин.

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