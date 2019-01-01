Григорий Серёдкин «Звезда» получила техническое поражение в матче с «Челябинском» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ФК «Звезда»

КДК РФС присудил техническое поражение со счётом 3:0 пермскому ФК «Звезда» в несостоявшемся матче с «Челябинском». Об этом сообщает пресс-служба «Звезды».

Напомним, игра с «Челябинском» в рамках группы «4» ПФЛ должна была состояться 27 сентября в Челябинске. Однако перед матчем пермский клуб заявил о вспышке коронавируса в команде, ушёл на карантин и на игру не явился. Так, ближайшие матчи с «Челябинском» (27 сентября), «Оренбургом» (30 сентября) и «КАМАЗом» (3 октября) были отменены.

Добавим, что ранее «Звезда» уже получила «технарь» за несостоявшийся матч с «Оренбургом» в Кубке России по футболу.

Последнюю на данный момент игру команда Рустема Хузина провела 21 сентября. Дома пермяки не смогли переиграть фарм-клуб екатеринбугского «Урала».

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