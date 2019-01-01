Григорий Серёдкин «Звезда» не смогла обыграть фарм-клуб екатеринбургского «Урала» Поделиться Поделиться Твитнуть

В дождливое воскресенье, 20 сентября, пермский ФК «Звезда» на своём поле принимал екатеринбургский ФК «Урал-2» в рамках группы «4» ПФЛ. Игра завершилась результативной ничьей — 2:2.

Матч начался с быстрого гола пермяков. На восьмой минуте Никита Чунихин вошёл в штрафную зону и не без помощи рикошета от игрока соперника оформил свой третий гол в чемпионате. Однако в конце тайма гол «в раздевалку» обводящим ударом забил капитан гостей Виктор Киселёв, и команды ушли на перерыв при равном счёте на табло — 1:1.

На 54-й минуте «Звезда» вновь вырвалась вперёд. Капитан нашей команды Евгений Тюкалов навесил на Илью Иванова, который сделал скидку на набегающего Максима Лаука. Тот был точен и, в отличие от матча с «Сочи», свой голевой момент реализовал. Но через четыре минуты «уральцы» вновь отыгрались — подачу в штрафную «Звезды» без шансов для Даниила Аржевитина замкнул Айхан Гусейов.

В драматической концовке победу пермякам мог принести Рустам Вазитдинов. Защитник «Урала-2» Илья Быковский сыграл рукой в своей штрафной. Судья без вопросов назначил пенальти и удалил нарушителя. Но нащ полузащитник не смог переиграть вратаря. По итогу матча — 2:2 на табло, и «Звезда» довольствуется лишь ничьей с середняком группы.

Рустем Хузин, главный тренер ФК «Звезда»:

— Хорошая, боевая ничья. Могли выиграть, могли и проиграть. С учётом того, что в этой игре нам не хватило резерва, семь человек у нас травмированы, хорошо сыграли. Сопернику тоже отдадим должное — хорошая команда, с хорошим контролем мяча. Вышли на оба тайма бодрые, но пропускали ненужные голы.

После прошедшего матча пермский клуб увеличил отставание от первого места группы «4» и занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. У лидера группы — «КАМАЗа» из Набережных Челнов — 18 очков после шести игр.



Напомним, ранее «Звезда» с минимальным счётом уступила «Сочи» в матче Кубка России по футболу. Следующий матч в ПФЛ команда Рустема Хузина проведёт на выезде в Челябинске против местного ФК «Челябинск». Игра состоится в воскресенье, 27 сентября. Отметим, «Звезда» уже встречалась с челябинцами на стадии 1/64 финала Кубка России. Тогда пермяки одержали победу со счётом 3:1 и прошли в элитный групповой раунд национального кубка.

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