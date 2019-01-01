Григорий Серёдкин «Звезда» с минимальным счётом проиграла «Сочи» в матче Кубка России по футболу Спустя два года в Пермь снова приехала команда Премьер-лиги Поделиться Поделиться Твитнуть

Григорий Серёдкин

Пермский ФК «Звезда» уступил «Сочи» в матче элитного группового раунда Кубка России по футболу-2020/2021. Игра со второй командой Премьер-лиги состоялась в среду, 16 сентября, на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 0:1.

У «Звезды» в составе отсутствовали два основных защитника. Ринат Гусейнов выбыл из-за травмы, а Александр Лихачёв дисквалифицировался из-за перебора жёлтых карточек. Наставник «Сочи» Владимир Федотов не взял в Пермь своих ключевых игроков: лучшего бомбардира Премьер-лиги на данный момент Кристиана Нобоа, форварда Антона Заболотного, основного вратаря Сослана Джанаева. А также защитников Миху Мевлю, Эмануэля Маммана и Ивана Новосельцева.

Доминировать гости начали с первых минут: сказалась то ли робость пермяков перед соперником, то ли разница в классе команд. Так, сочинцы логично открыли счёт на 20-й минуте встречи. После подачи углового мяч замешкался в штрафной хозяев и отскочил к Артуру Юсупову. Опытный полузащитник исполнил обводящий удар издали и не ошибся — 0:1.

По-настоящему опасный момент случился у ворот «Сочи» на 25-й минуте. Максим Лаук магическим образом не попал в пустые ворота в ситуации, где легче было забить, чем промахнуться.



Во втором тайме «Звезда» стала полностью контролировать игру. На поле появились Тимур Абдрашитов, Андрей Секретов, Никита Чунихин и Евгений Парамонов. Однако до опасных моментов атаки хозяев так и не дошли: не хватало последнего паса. У гостей на поле вышли хорошо знакомый пермской публике по выступлениям за «Амкар» Никита Бурмистров и Жоаозиньо. Южане изредка отвечали неприятными ударами и подачами в штрафную, с которыми справлялся вратарь «Звезды» Даниил Аржевитин. В более простых моментах свою команду выручал и голкипер «Сочи» Николай Заболотный. Как итог — 0:1 на табло и фавориты матча увозят ценную победу с Урала.



Отметим, по информации пресс-службы ФК «Звезда», на матче присутствовали 4100 зрителей.

Следующий матч в Кубке России «Звезда» проведёт с представителем ПФЛ — «Оренбургом». Игра состоится 30 сентября или 1 октября. В Первенстве ПФЛ «Звезда» сыграет 20 сентября. Начало матча с екатеринбургским «Уралом-2» — в 17:00 (0+).

Григорий Серёдкин

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