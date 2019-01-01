Григорий Серёдкин Пермской «Звезде» присуждено техническое поражение в отменённом с «Оренбургом» матче Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК «Звезда»

Пермскому ФК «Звезда» присуждено техническое поражение со счётом 0:3 в отменённом матче элитного группового раунда Кубка России по футболу с «Оренбургом». Игра должна была состояться 30 сентября в Перми на стадионе «Звезда».

Напомним, в «Звезде» — вспышка коронавируса. Команда и отменила матчи, намеченные на 30 сентября и 3 октября и помещена на карантин до полного выздоровления.

Таким образом, «Звезда» потерпела два поражения в элитном групповом раунде Кубка России по футболу и лишилась шансов пройти в 1/8 финала турнира. Ранее пермяки с минимальным счётом уступили дома одному из лидеров Премьер-лиги — ФК «Сочи».

Теперь за выход из группы «8» в 1/8 финала национального кубка поборются «Сочи» и «Оренбург». Дата и время очного поединка будут известны позднее. У обеих команд по три очка в турнирной таблице за победу над «Звездой».

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