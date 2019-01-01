Григорий Серёдкин В ФК «Звезда» выявлены новые случаи коронавируса, игра с «Оренбургом» отменена Поделиться Поделиться Твитнуть

Матч элитного группового раунда Кубка России по футболу между ФК «Звезда» (Пермь) и ФК «Оренбург» не состоится. Об этом сообщает пресс-служба пермского футбольного клуба.

«Решением краевого Роспотребнадзора матч «Звезды» с «Оренбургом», который должен был пройти 30 сентября, не состоится. Причина — выявление ещё нескольких положительных результатов после повторного тестирования нашей команды на COVID-19. Вся команда помещена на карантин до полного выздоровления», — рассказали в «Звезде».

Отменён и ближайший матч команды Рустема Хузина в ПФЛ против «КАМАЗа» , который был назначен на 3 октября. Ранее «Звезда» из-за выявленных заражённых коронавирусом не сыграла выездной матч с «Челябинском», намеченный на 27 сентября. Решение о судьбе матчей «Звезды» против «Челябинска», «Оренбурга» и «КАМАЗа» примет КДК РФС.

Напомним, с 17 сентября на карантине находился пермский ФК «Амкар». 28 сентября клуб заявил о том, что все тесты на COVID-19 у футболистов и сотрудников клуба дали отрицательные результаты и команда возвращается к выступлению в первенстве третьего дивизиона. 30 сентября пермяки на выезде сыграют с миасским «Торпедо».

Также в понедельник, 28 сентября, стало известно о случаях коронавирусной инфекции в пермском ЖФК «Звезда-2005». Матч с «Енисеем» в рамках женской Суперлиги, который был запланирован на 29 сентября, не состоялся. Судьба кубкового матча, который также должен пройти с «Енисеем» 4 октября, но уже в Перми, будет известна позднее.

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