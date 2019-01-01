Григорий Серёдкин Домашний матч «Пармы» с «Енисеем» перенесён из-за вспышки COVID-19 в красноярском клубе Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служа пермского БК «Парма» сообщает, что домашний матч с красноярским «Енисеем», который был запланирован на 9 октября, не состоится. Игра пройдёт в другую дату, о которой будет известно позже.

Напомним, в «Енисее» — вспышка COVID-19. Положительные тесты на инфекцию выявлены у пяти сотрудников и игроков. Как минимум, диагноз подтвердился у ассистента главного тренера Павла Дергачёва (ещё в середине сентября), игроков Сергея Митусова, Александра Гудумака, Тимофея Якушина, Михаила Кулагина.

«Парма» стартовала в Единой лиге ВТБ 26 сентября. Со счётом 97:95 команда Казиса Максвитиса обыграла московский ЦСКА. 4 октября пермяки сыграют на выезде с саратовским «Автодором».

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