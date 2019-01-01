У ближайшего соперника «Пармы» в домашних матчах — вспышка коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

В красноярском баскетбольном клубе «Енисей» — вспышка коронавируса. Эту информацию подтвердила пресс-служба клуба.

Положительные тесты выявлены у пяти сотрудников и игроков. Как минимум, диагноз подтвердился у ассистента главного тренера Павла Дергачёва (ещё в середине сентября), игроков Сергея Митусова, Александра Гудумака, Тимофея Якушина, Михаила Кулагина.

Признаки ОРВИ (пока нет результатов теста) — у Керрона Джонсона.

При этом команда не планирует пропускать ближайшие матчи.

В частности, в четверг, 1 октября, запланирвоан матч Единой лиги ВТБ против «ЦМОКИ-Минск», на который от «Енисея» заявлены семь игроков основы плюс двое — из молодёжки.

Напомним, матч «Енисея» против пермской «Пармы» должен состояться 9 октября в УДС «Молот».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.