Елена Лодыгина журналист В Перми две частные компании начали проводить компьютерную томографию лёгких по ОМС Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщают в министерстве здравоохранения Пермского края, в условиях пандемии коронавируса в Перми пациентов на компьютерную томографию лёгких отправляют не только в государственные медучреждения, но и в частные, которые работают по ОМС. Речь идёт о клиниках двух компаний: ГК «Медси» и клиника «Эксперт».

Как пояснили «Новому компаньону» в ГК «Медси», бесплатная компьютерная томография лёгких по полису ОМС в пермских клиниках действительно проводится, но при условии, что государственная поликлиника сама направляет пациента в частный центр. Пациенту выдаётся соответствующее направление.

Напомним, сейчас в Перми компьютерную томографию лёгких можно сделать в четырёх государственных медучреждениях: в городской клинической больнице им. Гринберга, клинической медико-санитарной части №1, Пермской краевой клинической больнице и Пермском краевом госпитале для ветеранов войн

Ранее краевой минздрав заявил о том, что в городе будет запущен ещё один компьютерный томограф в городской больнице №6.

В конце сентября в СМИ и соцсетях появились фотографии очередей машин скорой помощи у медучреждений, где организованы центры амбулаторной КТ лёгких. Бригады скорой помощи привозят пациентов с симптомами вирусной пневмонии в медучреждения, но вынуждены часами ждать исследования, так как в условиях пандемии загруженность аппаратов выросла в разы. В итоге вызовы обслуживаются с большими задержками.

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