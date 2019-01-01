Елена Лодыгина журналист В Прикамье жители без диагноза COVID-19 после компьютерной томографии будут самостоятельно добираться до дома Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство здравоохранения Пермского края сообщает об изменении маршрутизации при оказании медицинской помощи жителям региона с ОРВИ, гриппом и подозрением на COVID-19.

Теперь всех пациентов, нуждающихся в компьютерной томографии лёгких, службы скорой помощи будут доставлять в приёмные отделения больниц, и уже там после предварительного осмотра заболевшего будут направлять на рентген либо компьютерную томографию (КТ) лёгких. В случае подтверждения коронавируса больного направят на дополнительные обследования, в иных ситуациях — домой на амбулаторное лечение.

Изменение маршрутизации потребовалось после того, как в СМИ появилась информация о больших очередях из машин скорой помощи, которые вынуждены были ждать проведения компьютерной томографии. Теперь функционал бригады скорой помощи упрощён, их основная задача — доставить пациента до приёмного отделения.

При этом министерство здравоохранения Пермского края не сообщает о росте заболеваемости коронавирусом и гриппом и лишь фиксирует, что в регионе за последнюю неделю в два раза увеличилось количество заболевших ОРВИ (почти 20 тыс. человек).

Напомним, ранее краевая прокуратура организовала проверку прикамских больниц на предмет укомплектованности койками для больных с коронавирусом, по итогам которой надзорное ведомство даст правовую оценку деятельности министерства здравоохранения Пермского края в борьбе с COVID-19.

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