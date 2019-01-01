Елена Лодыгина журналист Краевой вице-премьер Сергей Никифоров получил предостережение от прокуратуры из-за нехватки коек в больницах Доля свободного коечного фонда для инфицированных коронавирусом составляет 23,9% Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Прокуратура Пермского края организовала проверку пермских больниц на предмет укомплектованности койками для больных с коронавирусом. Также надзорное ведомство проводит проверку по факту публикации в СМИ информации о длительном ожидании компьютерной томографии в диагностических центрах.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности министерства здравоохранения Пермского края по подготовке больниц к борьбе с COVID-19.

По результатам предварительного анализа заместитель председателя правительства Пермского края Сергей Никифоров, курирующий вопросы здравоохранения, 29 сентября получил предостережение о недопустимости нарушения закона.

Напомним, количество коек, перепрофилированных под оказание медицинской помощи больным с COVID-19, в Пермском крае в период пандемии коронавируса менялось постоянно. Так, по данным на июнь 2020 года, количество таких коек составляло 2482 штуки, в сентябре — 2563. Однако в приказе «О перепрофилировании коечного фонда медицинских организаций Пермского края для лечения больных новой коронавирусной инфекцией» №СЭД-34-01-05-203 от 24 марта 2020 года конкретное количество необходимых коек в регионе не прописано, там лишь сказано о том, что 17 медучреждений на период пандемии должны быть перепрофилированы под приём и оказание медицинской помощи больным с коронавирусом.

Ранее вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова заявила о том, что в России доля свободного коечного фонда составляет 31%. В Пермском крае, по данным краевого оперштаба, доля таких коек достигает 23,9%.

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