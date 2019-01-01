Мария Сыропятова
В магазинах Перми сократился спрос на маски и антисептики
В сентябре 2020 года у пермяков сократился спрос на маски (на 60% относительно августа) и антисептики (на 20%). Об этом сообщают аналитики торговой сети «Семья».
При этом за месяц вырос спрос на имбирь (+35%) и лимоны (+31%).
Что касается «стратегических» товаров, то спрос на гречку не изменился, а макароны стали покупать на 13% чаще, чем в августе.
Напомним, что в марте на эти продукты в Перми наблюдался ажиотажный спрос на фоне новостей о введении режима самоизоляции.
А медицинские маски на время вообще пропали из аптек и магазинов также из-за ажиотажного спроса.
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