Мария Сыропятова Про запас Продуктовые ретейлеры фиксируют повышенный спрос на ряд товаров, но дефицита пока нет Поделиться Поделиться Твитнуть

Жители Перми начали замечать в магазинах Перми отсутствие гречки. В пяти магазинах журналисты «Нового компаньона» её действительно не обнаружили (из более 10 проверенных). При этом, все остальные бакалейные товары — тушёнка, сырокопчёные колбасы, рыбные консервы, макароны и различные виды круп лежали на полках.

Напомним, ажиотаж связан с введением в Перми мер безопасности после выявления двух случаев заражения коронавирусом. Дефицит продуктов наблюдается в ряде стран, применивших карантин населения.

В «Магните», «X5 Retail Group» и «Семье» подтвердили, что наблюдают повышенный спрос на товары длительного хранения. В торговой сети «Семья» в период 14-15 марта на 60% вырос спрос на каши, крупы и хлопья, на сахар и соль — на 40%, на тушёнку — в 2,5 раза. Наиболее существенный скачок спроса на гречку — 79%. Также в 2,5 раза выросла популярность подсолнечного масла и влажных салфеток. Продажи носовых платков возросли на 47%, туалетной бумаги и салфеток на — 27%. Увеличился спрос на лимоны, чеснок и другие полезные продуты.

В торговых сетях предпринимают меры для пополнения пользующегося повышенным спросом ассортимента. В «X5 Retail Group» пояснили, что налаживают дополнительные поставки, увеличивают объём партий отдельных категорий товаров и частоту пополнения полок. В «Магните» отмечают, что держат увеличенный запас базовых товаров в магазинах, а на складах «сформированы запасы продуктов питания (бакалеи, в первую очередь), средств личной гигиены, бытовой химии, детского питания, кормов для животных».

«Мы увеличили выкладку бакалеи: крупы, сахара, соли. Конечно, в полном объёме продаем все антибактериальные средства. Усиленно работаем по доставке, чтобы помочь людям, которые не хотят идти в магазин. Мы на постоянной связи с поставщиками, чтобы удовлетворить весь покупательский спрос», — рассказала директор по маркетингу сети «Семья» Элина Еренко. По её словам, гипермаркет «Семья» на ул. Революции,13 оборудовали бесплатными дезинфицирующими средствами для рук. В срок до 20 марта они появятся во всех магазинах сети. Кроме того, раз в час проводят влажную уборку полок, тележек и касс. Весь свежий хлеб временно продается только в индивидуальной упаковке.

На предприятиях пищевой промышленности Пермского края также наблюдают за ситуацией. На АО «Пермский свинокомплекс» отслеживают наличие товаров на полках и отмечают, что сейчас в наличии есть любая тушёнка.

«Спрос на нашу продукцию несколько повысился, но рост небольшой. В любом случае с ситуацией справимся и закроем потребности Пермского края», — говорит директор по маркетингу АО «Пермский свинокомплекс» Александр Худяков.

В краевом минпромторге начали вести мониторинг наличия продуктов в магазинах. По данным ведомства, в Пермском крае сформирован двухмесячный запас товаров.