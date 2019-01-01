В Пермском крае приостановлена работа музеев, кино- и концертных залов Запрет вводится из-за распространения коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

На основании рекомендаций Минкульта РФ с 18 марта деятельность музеев, библиотек, культурно-досуговых и концертных центров в Пермском крае приостановлена. На территории региона вводится запрет на посещение иностранных делегаций, а также запрет на международные мероприятия.

Напомним, в Пермском крае выявлено два случая заражения коронавирусом.

Библиотеки Пермского края временно перестанут обслуживать посетителей в стенах учреждения, однако смогут предоставить удалённый доступ к ресурсам для своих читателей.

Музеи Пермского края, кинотеатры, культурные и концертные площадки приостанавливают свою работу для посетителей.

Также вводится запрет на проведение событий, в том числе международных, а также визиты иностранных делегаций.

Отметим, что при желании любой зритель может сдать билеты в краевые театры или филармонию и вернуть 100% их стоимости.

Эти меры действуют на территории всего региона до указания об их отмене.