Жители Перми массово сообщают об отсутствии в продаже медицинских масок Более 1 млн масок по завышенным ценам оказалось доступно на Avito Поделиться Поделиться Твитнуть

В большинстве пермских аптеках закончились медицинские маски. В более чем 10 аптеках опрошенные «Новым компаньоном» провизоры сообщили об отсутствии товара. При этом ранее на портале «Управляем вместе» появилась возможность заявить о дефиците медицинских товаров в конкретных аптеках. Ажиотаж вызван тем, что ранее в Перми был зарегистрирован заражённый коронавирусом мужчина.

«Деревня Кондратово. 4 аптеки на деревню и ни в одной нет медицинских масок. Люди в панике».

«Нет медицинских масок в аптеках, на Аvito барыги торгуют по завышенным ценам, может, аптеки им сливают весь запас масок».

«В г. Нытва нет медицинских масок ни в одной аптеке»

На сайте Avito в последние дни появились объявления о продаже масок. Их стоимость колеблется в районе 20—30 руб. за одну штуку. По 9 руб. маски продаются только оптом. Один из продавцов, отмеченный на ул. Юрша, сообщил о наличии 1 млн масок по 25 руб. Другой продавец в микрорайоне Крохалева готов продать 1 тыс. масок по 25 руб. Ещё один продавец готов продавать маски коробками по 2500 штук. Он отметил своё местоположение в Орджоникидзевском районе Перми и Стряпунинском поселении Краснокамского округа.

Также продаются многоразовые маски с различными рисунками.