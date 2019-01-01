Жители Перми смогут сообщить об отсутствии в продаже медицинских масок на «Управляем вместе» Поделиться Поделиться Твитнуть

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова отреагировала на поступающие ей сообщения об отсутствии в магазинах и аптек медицинских масок. По словам министра, данные сообщения можно также направлять на портал «Управляем вместе».

«Уважаемые жители Пермского края, получаю ежедневно множество сообщений от вас по поводу отсутствия масок и высоких цен в аптеках на средства индивидуальной защиты. Запустили раздел на портале «Управляем вместе», куда можно анонимно сообщить об отсутствии масок и завышенных ценах на средства индивидуальной защиты. Считаю, что бизнесу в условиях распространения вируса в стране необходимо не только преследовать свои коммерческие интересы, но и позаботиться о безопасности жителей Пермского края».

Напомним, 13 марта диагноз «коронавирус» подтвердился у жителя Перми.