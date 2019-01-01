Дмитрий Енцов журналист Памятник Воздушно-десантным войскам вернули на место Поделиться Поделиться Твитнуть

Памятник спустя полторы недели после демонтажа

Дмитрий Енцов

Скандальный памятник Воздушно-десантным войскам и их основателю Василию Маргелову во вторник, 30 сентября, возвращён на своё место — в пермский сквер Советской Армии, на участок в районе пересечения ул. Сибирской и Белинского.

В отличие от дня его первоначальной установки, то есть 19 сентября, памятник теперь полностью выкрашен в чёрный цвет (тогда он был чёрным частично, менее чем наполовину).

Напомним, днём 19 сентября состоялось торжественное открытие памятника в присутствии оркестра, представителей администрации, ветеранов ВДВ. После церемонии спустя час памятник без объяснений рабочие демонтировали и погрузили на грузовик, чем остались недовольны немногочисленные оставшиеся на бульваре гости мероприятия.

Позже, 22 сентября, появилось официальное сообщение регионального минтербеза, в котором говорилось о том, что скульптор Алексей Залазаев «обнаружил техническое несоответствие конструкции крепления и несоответствие сценического образа заявленному».

При этом несоответствие было обнаружено уже после установки бронзовой скульптуры на бульваре Советской Армии. Поэтому было принято экстренное решение отправить скульптуру на доработку «в целях безопасности для окружающих».

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