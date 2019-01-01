Скандальный памятник Воздушно-десантным войскам увезли в Екатеринбург на ремонт Поделиться Поделиться Твитнуть

Демонтаж памятника после официального открытия

Дмитрий Енцов

Памятник Воздушно-десантным войскам и их основателю Василию Маргелову отправлен в Екатеринбург на ремонт. Об этом сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности.

Как пояснили в минтербезе, скульптор Алексей Залазаев «обнаружил техническое несоответствие конструкции крепления и несоответствие сценического образа заявленному». При этом якобы несоответствие было обнаружено уже после установки бронзовой скульптуры на бульваре Советской Армии. Поэтому было принято экстренное решение отправить скульптуру на доработку «в целях безопасности для окружающих».

Сейчас скульптура находится в литейной мастерской в Екатеринбурге и будет возвращена на место «через две недели».

Напомним, в субботу, 19 сентября, состоялось торжественное открытие памятника на бульваре Советской Армии в присутствии оркестра, представителей администрации, ветеранов ВДВ. После церемонии памятник демонтировали и погрузили на грузовик, чем остались недовольны немногочисленные оставшиеся на бульваре гости мероприятия. Во время открытия монумента не было сказано ни слова о «недоработках».

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