Григорий Серёдкин Российским ресторанам запретят включать чаевые в счёт с 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Российским кафе и ресторанам с 1 января 2021 года запретят автоматически включать чаевые в счёт заказа. Об этом сообщает пресс-служба федерального Роспотребнадзора.

«Любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.)», — отмечается в сообщении ведомства.

Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг, когда к стоимости блюд, указанных в меню, прибавляются всевозможные доплаты за обслуживание. Чаевые будут носить только добровольный характер.

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