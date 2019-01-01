Мария Сыропятова Суд окончательно встал на сторону мэрии Перми по выкупу земли около гостиниц «Урал» и «Прикамье» Участки на Комсомольском проспекте, 25 и 25а будут изъяты у собственника за компенсацию Поделиться Поделиться Твитнуть

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд 29 сентября оставил без изменений решение суда первой инстанции об изъятии у предпринимателя Дмитрия Харламова его имущества. Напомним, он является совладельцем земельных участков и нестационарных торговых объектов на Комсомольском проспекте, 25 и 25а (павильоны около гостиниц «Прикамье» и «Урал»).

По искам совладельцев этого имущества в судах, скорее всего, будут приняты аналогичные решения (рассмотрение по ним ранее было отложено до окончания разбирательств по иску Дмитрия Харламова).

Напомним, владельцы имущества на Комсомольском проспекте, 25 и 25а пытались оспорить распоряжение об изъятии, выпущенное городскими властями в октябре прошлого года (оно касается более 60 земельных участков и недвижимости в центре Перми). Ранее от аналогичных исков к городским властям отказались владельцы земли и недвижимости на Крисанова, 12б и 12в, несмотря на то что в Ленинском районном суде владельцы торгового центра на Крисанова, 12в Евгений Берман, Сергей Негашев, Александр Лев и ООО «Инфинтех-1» добились отмены решения администрации Перми.

Целью изъятия является расширение территории общего пользования. Предполагается, что после сноса объектов на их месте появятся парковки, боковые проезды, тротуары или газоны.

В судах продолжается рассмотрение исков предпринимателей. Пока мэрии удалось заключить соглашения с предпринимателями в отношении земельных участков и недвижимости на ул. Островского, 93, Комсомольском проспекте, 59а, ул. Петропавловской, 77, 77а и 77б.

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