Мария Сыропятова Два замминистра прикамского минэка могут переехать на повышение в Москву Вслед за Максимом Колесниковым могут последовать Ренат Бекишев и Ирина Григоренко Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Григоренко. Фото: youtube.com

Два заместителя министра экономического развития Пермского края, а именно — Ренат Бекишев и Ирина Григоренко, могут в ближайшее время перейти на работу в федеральный Минэкономразвития. Об этом рассказали источники «Нового компаньона» в краевом правительстве.

Один из источников рассказал «Новому компаньону», что Ренат Бекишев 28 сентября отработал последний день в качестве первого замминистра краевого минэка. С 29 сентября его обязанности исполняет Надежда Трусова, но официального подтверждения этой информации нет. Ирина Григоренко по-прежнему является сотрудником краевого минэка, но находится сейчас в отпуске.

Напомним, в понедельник, 29 сентября, исполняющим обязанности министра экономического развития Пермского края назначена Татьяна Чуксина (ранее она также работала на позиции заместителя министра, но лишь с мая этого года).

Она заменила на этом посту Максима Колесникова, который, как сообщалось ранее, может возглавить один из департаментов федерального Минэкономразвития, то есть перейти в команду экс-губернатора Максима Решетникова, который сейчас возглавляет федеральный Минэк.

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