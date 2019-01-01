Мария Сыропятова Максим Колесников пока не покинул пост министра экономразвития Пермского края Вместо анонсированного ухода 25 сентября он продолжает работу в министерстве Поделиться Поделиться Твитнуть

Максим Колесников

Константин Долгановский

Министр экономического развития Пермского края Максим Колесников ещё работает в этой должности. Ранее в пресс-службе ведомства официально подтверждали, что датой последнего рабочего дня станет 25 сентября.

Источники «Нового компаньона» в краевом правительстве подтверждают его переход в ближайшее время в федеральное Минэкономразвития. Однако называют разные даты его ухода в поста краевого министра экономического развития — 28, 29 или 30 сентября.

Напомним, что ранее стало известно, что Максим Колесников может возглавить один из департаментов Министерства экономического развития России. В конце января стало известно, что Максим Колесников вошёл в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ. Это произошло практически сразу после того, как пост министра экономического развития России занял бывший губернатор Пермского края Максим Решетников.

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