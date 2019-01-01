И. о. главы минэка Прикамья назначена Татьяна Чуксина Она приступила к своим обязанностям 29 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Исполняющим обязанности министра экономического развития Пермского края с 29 сентября назначена Татьяна Чуксина, которая до этого занимала пост заместителя министра.

Отметим, что заместителем министра Чуксина работала всего лишь с мая этого года. Она имеет высшее юридическое и экономическое образование (Пермский государственный университет). С 2016 года занималась правовыми вопросами ряда специальных проектных обществ, созданных для реализации концессионных инфраструктурных проектов с привлечением средств институциональных инвесторов.

Напомним, прежний министр Максим Колесников покинул должность 25 сентября, но ещё 28 сентября находился на рабочем месте. Ожидается, что он перейдёт на работу в федеральный Минэк, в команду экс-губернатора Прикамья, а ныне министра экономического развития России Максима Решетникова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.