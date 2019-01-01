Михаил Суслов
Главой Кунгурского района стал соратник Вадима Лысанова
Главой Кунгурского муниципального района на заседании Земского собрания был выбран теперь уже бывший председатель районного Земсобрания Сергей Крохалев. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий был рассмотрен вчера, 23 сентября, сообщает источник в территории.
Помимо Крохалева на пост главы района претендовали директор Неволинской школы Николай Макаров и сотрудник районного центра общественной безопасности Александр Хомяков.
Отметим, что Сергея Крохалева называют соратником градоначальника Кунгура Вадима Лысанова, который сегодня официально стал главой Кунгурского ГО. Предполагается, что уже в октябре начнётся процесс объединения города и района в единый муниципалитет.
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