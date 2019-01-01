Михаил Суслов Главой Кунгурского района стал соратник Вадима Лысанова Поделиться Поделиться Твитнуть

Главой Кунгурского муниципального района на заседании Земского собрания был выбран теперь уже бывший председатель районного Земсобрания Сергей Крохалев. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий был рассмотрен вчера, 23 сентября, сообщает источник в территории.

Помимо Крохалева на пост главы района претендовали директор Неволинской школы Николай Макаров и сотрудник районного центра общественной безопасности Александр Хомяков.

Отметим, что Сергея Крохалева называют соратником градоначальника Кунгура Вадима Лысанова, который сегодня официально стал главой Кунгурского ГО. Предполагается, что уже в октябре начнётся процесс объединения города и района в единый муниципалитет.

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