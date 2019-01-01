Михаил Суслов На пост главы Кунгурского района претендуют спикер, директор школы и сотрудник центра безопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

На пост главы Кунгурского района подали документы три кандидата: это председатель районного Земсобрания Сергей Крохалев, директор Неволинской школы Николай Макаров и сотрудник районного центра общественной безопасности Александр Хомяков. Об этом сообщают в пресс-службе администрации района. Заседание конкурсной комиссии намечено на 17 сентября.

Напомним, занимавший должность главы района с 2011 года Вадим Лысанов в марте этого года возглавил Кунгурский городской округ. Предыдущий глава территории Сергей Гордеев ушёл в отставку по собственному желанию. Поводом к увольнению стало его возвращение из отпуска в ОАЭ, после которого он не сразу ушёл на карантин. Кроме того, у краевых властей к нему накопились и другие претензии.

Предполагалось также, что избрание Лысанова главой города упростит процесс объединения Кунгура и Кунгурского района в единый округ. Напомним, эти территории включились в процесс одними из первых, в 2018 году. Однако процесс столкнулся с противодействием жителей района и местных элит. В итоге объединение было приостановлено на неопределённый срок.

По информации «Нового компаньона», фаворитом конкурса на должность главы района является Сергей Крохалев, соратник Лысанова.

Отметим, что, по итогам реформы муниципалитетов, в крае осталось только три района: Большесосновский, Пермский и Кунгурский.

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