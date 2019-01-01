Евгения Пастухова выпускающий редактор И. о. главы Кунгура стал Вадим Лысанов Район и город готовятся к преобразованию Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся сегодня, 26 марта, внеочередном заседании Кунгурской городской думы депутаты единогласно поддержали Вадима Лысанова в должности и. о. главы территории. Из 21 депутата присутствовали 20. Об этом «Новому компаньону» сообщил сам Вадим Лысанов. С 2011 года он возглавлял Кунгурский район.

Предыдущий глава территории Сергей Гордеев ушёл в отставку по собственному желанию. Поводом к увольнению стало его возвращение из отпуска в ОАЭ, после которого он не сразу ушёл на карантин. Кроме того, у краевых властей к нему накопились и другие претензии.

Лысанов сообщил также, что сейчас в территориях начнутся консультации по преобразованию в муниципальный округ. Именно поэтому конкурс на должность главы Кунгура пока объявлять не будут. Сроки преобразования пока тоже непонятны.

И. о. главы Кунгурского района остался заместитель главы по внутренней политике и общественной безопасности, руководитель аппарата Вадим Елисеев.