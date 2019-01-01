Евгения Пастухова выпускающий редактор Глава Кунгура в ближайшее время может уйти в отставку Сергей Гордеев после отпуска в ОАЭ находится на карантине Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Гордеев



Краевые власти начинают консультации по поиску фигуры нового и. о. главы Кунгурского городского округа. Как сообщает источник в администрации губернатора, и. о. замруководителя администрации губернатора Александр Смертин сегодня, 23 марта, выезжает в Кунгур и завтра будет вести переговоры по выбору нового руководителя территории. Действующий глава Сергей Гордеев после отпуска в ОАЭ находится на карантине и из отпуска, скорее всего, уже не выйдет, сообщает другой источник, близкий к краевым властям. Предполагается, что Гордеев оставит должность по собственному желанию.

«Вопрос с отставкой Гордеева фактически уже решён», — говорит собеседник.

На первое время обязанности будет исполнять кто-то из заместителей Гордеева. Среди кандидатов есть фигура главы Кунгурского района Вадима Лысанова. Либо это будет кто-то из близких ему людей.

«Такой вариант развития событий значительно облегчит вопрос с объединением района и города», — поясняют источники.

Вадим Лысанов сообщил «Новому компаньону», что с ним такие переговоры ещё никто не проводил.

«Но мы — люди подневольные, — заявил он. — Будет разговор — будем думать».

Среди других вариантов — бывший вице-спикер Законодательного собрания Лилия Ширяева. Она говорит, что с ней тоже никаких переговоров не было, но территорию она хорошо знает.

Напомним, Гордеева отправили на двухнедельный карантин после возвращения из-за границы. По сообщению телеграм-канала «неПолитов», сегодня он планировал выйти на работу, однако краевые власти настояли на изоляции.

Сергей Гордеев, бывший директор МУП «Водоканал», возглавил Кунгур в 2018 году. Он считается близким к экс-министру территориального развития Роману Кокшарову. За несколько лет Гордеев участвовал в ряде скандалов. Так, в 2018 году он был оштрафован за незаконную агитацию в пользу кандидата от «Справедливой России» Михаила Симонова. В 2019 году он обратился в заявлением в городскую прокуратуру о принятии мер прокурорского реагирования. Поводом стало присутствие на фестивале «Небесная ярмарка» активистов, добивавшихся сохранения в городе школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Администрация города просила прокуратуру проверить, можно ли считать футболки с надписью «сохраним школу», в которые были одеты активисты, призывом к протестным действиям. После негативной реакции со стороны общества Гордеев отозвал заявление.