Михаил Суслов Вадим Лысанов, официально став главой Кунгура, намерен приступить к объединению с районом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 24 сентября, депутаты городской думы Кунгура из двух отобранных комиссией кандидатов выбрали нового главу администрации. Им предсказуемо стал врио градоначальника и экс-руководитель Кунгурского района Вадим Лысанов.

По его словам, голос за него отдали большинство местных депутатов. Инаугурация Лысанова намечена на 8 октября. Помимо него во второй тур также вышел руководитель Голдыревского поселения Олег Штро.

Новоизбранный глава заявил «Новому Компаньону», что процесс преобразования района и округа в единый муниципалитет стартуют в октябре. В этом время начнётся серия публичных слушаний и заседания советов депутатов поселений.

Напомним, Вадим Лысанов стал врио после того, как бывший глава Кунгура Сергей Гордеев ушёл в отставку по собственному желанию. В марте он вернулся из отпуска в ОАЭ и без обязательной изоляции вышел на работу, что вызвало критику со стороны краевых властей.





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