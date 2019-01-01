Евгения Пастухова журналист У претендента на должность бизнес-омбудсмена Павла Новосёлова появился конкурент Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Личная страница Дениса Хабибуллина в Facebook

Владелец S&M Coffe Launge Денис Хабибуллин заявил, что намерен побороться за должность уполномоченного по правам предпринимателей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook:

«В последнее время моя фамилия часто упоминается в местных СМИ в связи с выбором кандидатуры на место уполномоченного по правам предпринимателей в Пермском крае. Да, хочу подтвердить эту информацию. Я проводил консультации по назначению на эту должность с бизнес-сообществами, партиями и представителями Торгово-промышленной палаты Пермского края. Считаю, что могу принести пользу нашему предпринимательскому сообществу и сделать наш край более привлекательным для бизнеса». От подробных комментариев он отказался, сославшись на командировку.

Ранее стало известно, что на эту должность претендует предприниматель Павел Новосёлов. Сейчас он руководит ООО «Восточный ветер», занимающимся ресторанным бизнесом (бистро InПekin). До этого он 15 лет служил в ФСБ, работал замначальника управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, возглавлял департамент экономического развития аппарата правительства Пермского края, руководил юридическим департаментом Пермской ТПП, АНО «Экспертно-технический центр «Пермэкспертиза», являлся советником гендиректора АНО «Союзэкспертиза».

По закону «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском крае» кандидатура бизнес-омбудсмена утверждается постановлением Заксобрания. Вносит её губернатор. Он должен приложить внушительный список документов, в том числе согласование со стороны бизнес-омбудсмена РФ и мнение предпринимательского сообщества. Один из собеседников «Нового компаньона» пояснил, что это мнение выражают объединения предпринимателей. В Прикамье их, по сути, четыре: Пермская ТПП, «Деловая Россия», «Опора России» и РОР «Сотрудничество». Завтра, 25 сентября, кстати, Новосёлов проводит встречу с Пермской ТПП, где с высокой долей вероятности он получит положительное «заключение».

Учитывая, что иного способа, кроме как через администрацию губернатора, попасть на рассмотрение депутатов нет, вероятно, попытка Дениса Хабибуллина успехом не увенчается.

Предполагается, что депутаты ЗС примут решение о новой кандидатуре на пленарном заседании в октябре. В этом месяце истекает 60-дневный срок, в течение которого, в случае досрочного ухода предыдущего бизнес-омбудсмена, должно состояться новое назначение. Напомним, занимавший эту должность Анатолий Маховиков в начале июля ушёл по собственному желанию в связи с переходом на работу в строительную компанию «Кортрос-Пермь». В августе депутаты официально освободили его от должности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.