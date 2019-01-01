Мария Сыропятова
Новым бизнес-омбудсменом может стать Павел Новосёлов
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае могут назначить Павла Новосёлова, сообщает телеграм-канал «Дак это Перьмь». Эту информацию подтвердили источники «Нового компаньона». Планируется, что губернатор предложит краевому парламенту кандидатуру нового бизнес-омбудсмена до конца этой недели.
В настоящее время Павел Новосёлов является учредителем и директором ООО «Восточный ветер» (деятельность ресторанов и кафе). Ранее он работал замначальника отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, был директором юридического департамента Пермской ТПП, директором экспертно-технического центра «Пермэкспертиза».
Напомним, ранее пост уполномоченного по правам человека занимал Анатолий Маховиков.
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