Елена Лодыгина журналист Анатолий Маховиков официально покинул пост бизнес-омбудсмена Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты краевого парламента освободили Анатолия Маховикова от должности уполномоченного по правам предпринимателей региона.

Напомним, Маховиков написал заявление о досрочном прекращении полномочий и ушёл с этой должности с 13 июля 2020 года и стал директором АО «Кортрос-Пермь». Должность бизнес-омбудсмена он занял в феврале 2019 года.





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