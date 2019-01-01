Дмитрий Енцов журналист Мария Сыропятова В стройкомпании «Кортрос-Пермь» сменился гендиректор и назначен новый председатель совета директоров Поделиться Поделиться Твитнуть

Генеральный директор ГК «Кортрос-Пермь» Николай Зуев покидает свою должность и возглавит «РСГ-Академическое» в Екатеринбурге (строит ЖК «Академический»). Об этом сообщили в ГК «Кортрос» (головная компания, управляющая всеми «отделениями «Кортроса» в России, - Прим. Ред.).

При этом, Виктор Кривошеин, ранее занимавший должность гендиректора «РСГ-Академическое» возглавит совет директоров «Кортрос-Пермь».

Новым гендиректором «Кортрос-Пермь» станет Анатолий Маховиков, который покидает должность бизнес-омбудсмена Пермского края. Эту информацию также подтвердили в ГК «Кортрос».

Но сам Анатолий Маховиков в разговоре с «Новым компаньоном» сообщил, что решение о новом месте работе пока не принял.

«Заявление никуда не писал. Сегодня дорабатываю последний день в качестве уполномоченного, а на следующей неделе буду принимать решение», - рассказал Анатолий Маховиков.

При этом, он подтвердил, что получил предложение от ГК «Кортрос» наряду с двумя другими.

Вениамин Голубицкий, президент ГК «Кортрос»:

- Мы не первый раз проводим подобные управленческие обновления. Практика показывает, что испытания разносторонними задачами помогают нарастить потенциал хорошего управленца, а перемещение сотрудников между проектами позволяют им погрузиться в специфику деятельности в различных регионах и стать руководителем широчайшего профиля. Мы не теряем никого из тех, кто достойно проявил себя в рамках решаемых компанией задач. А под новые привлекаем перспективных менеджеров, достаточно быстро адаптирующихся в сложившейся корпоративной культуре.

Николай Зуев является уроженцем Свердловской области. Возглавлял «Кортрос-Пермь» с 2015 года. А с 2016 года является депутатом Законодательного собрания Пермского края.

Виктор Кривошеин родился в Перми. С 2009 года был министром ЖКХ Пермского края. С 2011 по 2016 год возглавлял КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края». С 2016 года стал руководителем проекта «Ростов-на-Дону» в рамках ГК «Кортрос». С 2018 года - генеральный директор АО «РСГ-Академическое»​ в Екатеринбурге.

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