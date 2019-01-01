Григорий Серёдкин «Звезда» сыграет с «Оренбургом» в Кубке России 30 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Стало известно, когда пермский ФК «Звезда» проведёт вторую игру в элитном групповом раунде Кубка России по футболу-2020/2021. Игра с «Оренбургом», выступающим в ФНЛ, состоится в среду, 30 сентября, в 19:00, на стадионе «Звезда». (0+)

Напомним, ранее «Звезда» в рамках раунда принимала команду Премьер-лиги — ФК «Сочи». Матч завершился победой гостей со счётом 0:1.

На данный момент «Оренбург» занимает первое место в таблице ФНЛ, идёт без поражений и считается основным фаворитом на выход в Премьер-лигу по итогам сезона.

А следующую игру в группе «4» ПФЛ команда Рустема Хузина сыграет 27 сентября в Челябинске против местного ФК «Челябинск». Ранее пермяки сыграли вничью с фарм-клубом екатеринбургского «Урала».

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