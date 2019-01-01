Елена Лодыгина журналист Деньги, выделенные на больницы в Прикамье в этом году, израсходованы всего на 43,2% Глава краевого фонда медстрахования прокомментировала отсутствие стимулирующих выплат у врачей поликлиник Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Пермского края Татьяна Мельникова в ходе комитета по социальной политике краевого Законодательного собрания отчиталась о выполнении медицинского бюджета за шесть месяцев 2020 года.

По её словам, деньги, выделенные на финансовое обеспечение больниц, израсходованы на 43,2% (18,266 млрд руб.) Из них на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в пределах Пермского края, потрачено свыше 16 млрд руб. Ещё 172 млн руб. было потрачено на лечение граждан из других регионов страны, получивших медицинскую помощь в Пермском крае.

Отдельно глава пермского фонда остановилась на стимулирующих выплатах медицинским работникам первичного звена и тем, кто выявляет онкологические заболевания. Первой категории специалистов за полгода выплачено всего 2,1 млн руб., хотя межбюджетные трансферты для софинансирования заработной платы поступили в сумме 36,7 млн руб.

На стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний не пришло из Федерации и не было выплачено ни копейки. Как пояснила Мельникова, произошло это потому, что приказ Минздрава РФ вышел 7 июля этого года и только в августе был зарегистрирован Минюстом.

«То есть ситуация, по сравнению с прошлым годом, практически не меняется», — резюмировала Татьяна Мельникова.

Напомним, обе инициативы по выплате дополнительных выплат медработникам появились в прошлом году. Стимулирующие выплаты для врачей и среднего медперсонала, работающих в амбулаторных учреждениях, предлагались для решения проблемы кадрового дефицита. Ранее выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации или консультаций в поликлиниках также решено было материально простимулировать (500 руб. за один выявленный случай врачу и 500 руб. за своевременное диагностическое исследование), чтобы повысить онконастороженность врачей и увеличить процент выявления рака на ранних стадиях, когда эффективность лечения выше.

Татьяна Мельникова также обратила внимание и на то, что в этом году служба скорой помощи региона осталась без части финансирования, когда бригады обслуживали лиц без полисов ОМС, так как в регионе не было доработано программное обеспечение «Промед». В итоге за шесть месяцев 2020 года получено лишь 12,5 млн руб. на оплату медицинской помощи только в условиях круглосуточного стационара — это 11,5% от плана.

Не состоялась в этом году и передача межбюджетного трансферта на оказание высокотехнологичной медицинской помощи — речь идёт о сумме в 464 млн руб. Сюда входят виды ВМП, которые не входят в базовую программу ОМС. Это различные виды вмешательств, в том числе микрохиругические, реконструктивно-пластические, неинвазивные и малоинвазивные, а также некоторые виды реабилитации и др.

Ранее в краевой парламент на рассмотрение был направлен новый закон о бюджете ТФОМС Пермского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. В законопроекте предлагается переписать финансовое обеспечение больниц на 2020–2022 годы. Только в этом году доходная часть сократится на 584,6 млн руб. (до 42,063 млрд руб.), расходная — на 310 млн руб. (до 42,3 млрд руб.)

При этом сокращение доходной части медицинского бюджета произойдёт из-за снижения межбюджетных трансфертов на оказание медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС (на 12,6 млн руб.). На 70,4 млн руб. предлагается снизить финансирование экстренной медицинской помощи, оказываемой незастрахованным лицам.





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