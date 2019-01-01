Елена Лодыгина журналист Расходы медучреждений в Прикамье в этом году сократятся на 310 млн руб. Сокращение доходной части медицинского бюджета составит 584,6 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В Законодательное собрание Пермского края в конце августа был внесён пакет изменений в Закон о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В законопроекте предлагается переписать финансовое обеспечение больниц на 2020–2022 годы. Только в этом году доходная часть сократится на 584,6 млн руб. (до 42,063 млрд руб.), расходная — на 310 млн руб. (до 42,3 млрд руб.)

При этом сокращение доходной части медицинского бюджета произойдёт из-за снижения межбюджетных трансфертов на оказание медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС (на 12,6 млн руб.). На 70,4 млн руб. предлагается снизить финансирование экстренной медицинской помощи, оказываемой незастрахованным лицам.

Закрывать недостающие доходы планируется за счёт получения трансферта из Федерального фонда ОМС в размере 73,4 млн руб. на формирование нормированного страхового запаса, в том числе на софинансирование расходов на зарплаты врачей и среднего медперсонала первичного звена и на стимулирующие выплаты медработникам за выявление во время диспансеризации и профосмотров онкологических заболеваний (15,7 млн руб.).

Увеличить доходы предполагается и за счёт увеличения прочих межбюджетных трансфертов в рамках межтерриториальных расчётов (с 330 млн руб. до 398 млн руб.), поступления неналоговых доходов (свыше 13 млн руб.), штрафов и различных санкций (больше 10 млн руб.), а также других статей.

Что касается расходной части, то она увеличивается за счёт затрат на оплату медицинской помощи (67,8 млн руб.), возврата из бюджета Пермского фонда в ТФОМС 63,7 млн руб., которые не были потрачены в 2019 году, возросших расходов на исполнение территориальной программы ОМС (на 10,2 млн руб) и выполнение управленческих функций Пермского фонда (на 6,2 млн руб.).

Сократить расходы предлагается сразу по нескольким статьям: за счёт медицинской помощи, которая оказывалась не по программе ОМС (на 8,6 млн руб.), снижения финансирования административно-управленческих расходов ТФОМС (свыше 4 млн руб.) и оказания экстренной помощи незастрахованным лицам (69,7 млн руб.).

В 2020 году ТФОМС планирует покрывать возникающий дефицит за счёт остатков, которые были на счёте организации на 1 января 2020 года, — 274,5 млн руб.

Изменения бюджета фонда коснутся и 2021, 2022 годов. Так, в следующем году доходы фонда прогнозируются на уровне 44,017 млрд руб. (снижение прогнозируется на 547,8 млн руб.), в 2022 году — на 46,173 млрд руб. (снижение на 547,8 млн руб.)

Снижение доходов в 2021–2022 годах ожидается по двум основным источникам: это финансирование дополнительных видов медицинской помощи, не входящих в программу госгарантий, — на 12,6 млн руб. ежегодно. Сократятся и суммы поступлений межбюджетных трансфертов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не входящей в ОМС, — на 464,1 млн руб. Последнюю сумму затрат планируется компенсировать за счёт краевого бюджета.

Напомним, ранее министерство здравоохранения Пермского края отчиталось о выполнении программы госгарантий за 2019 год. Кассовое исполнение программы составило 97,2% (42,7 млрд руб.). При этом выполнение норматива объёма вызовов по скорой медицинской помощи было зафиксировано на уровне 10,4%. Данный факт минздрав объяснил увеличением объёма неотложной медицинской помощи.

Пакет поправок обсудят на комитете по бюджету Заксобрания Пермского края, в случае положительного решения он будет внесён на пленарное заседание 24 сентября.

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