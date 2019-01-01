Елена Лодыгина журналист В Прикамье школу из-за отсутствия отопления частично перевели на дистанционку Поделиться Поделиться Твитнуть

В Соликамске начальные классы школы №17 с 23 сентября по 28 сентября были переведены на дистанционное обучение в связи с тем, что в образовательном учреждении нет отопления. Как сообщает источник «Нового компаньона», в школе нет отопления из-за ремонтных работ.



Руководство образовательного учреждения приняло решение перевести учащихся начальных классов на дистанционное обучение

Напомним, ранее учащиеся нескольких школ и вузов перешли на дистанционное обучение из-за выявленного коронавируса. Министерство образования Пермского края сообщало о закрытии 59 классов в 35 школах Прикамья.

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