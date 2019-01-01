Елена Синица В двух вузах Перми выявлено 19 случаев коронавируса с начала учебного года В ПГНИУ и ПНИПУ заболели 16 студентов и три сотрудника Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Сразу два вуза Перми объявили об очагах COVID-19. В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) с 1 сентября зафиксировано восемь случаев заражения, при этом, как уточняет пресс-служба вуза, один из инфицированных проживал в общежитии (заболевший является студентом-биологом, - Прим. Ред.).

«Один из заболевших является студентом биологического факультета и проживает в общежитии №6. Решение сдать тест он принял самостоятельно. С 20 сентября и сам студент, и его сосед по общежитию изолированы», - сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

Учебное заведение не закрыто, но усилены меры дезинфекции, в том числе и в общежитии.

При этом, такое же количество заболевших зафиксировано в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).

«На сегодняшний день у восьми студентов подтвержден COVID-19. Ребята, а также группы, в которых они учатся, переведены на дистанционное обучение. Среди сотрудников – трое заболевших. Они также изолированы, и в данный момент проходят лечение. Контактировавшие с заболевшими лица находятся под наблюдением», – рассказал проректор по учебной работе Николай Лобов.

В ближайшее время, если не будет наблюдаться рост числа заболевших, университет не планирует переходить на удалённый режим работы.

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