В Прикамье коронавирус обнаружен в 35 школах Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным министерства здравоохранения Пермского края, на утро 17 сентября хотя бы один случай коронавируса выявлен в 59 классах 35 школ региона.

Учебные заведения расположены в Перми, Соликамске, Березниках, Кудымкаре, Юсьве, Барде, Чайковском, Кунгуре, Чердынском ГО, Октябрьском ГО.

Контактировавшие одноклассники находятся на дистанционном обучении.

На этой неделе стало известно о случаях заражения в детском саду Кунгура и гимназии города Чайковского. До этого вирус обнаружен в пяти пермских школах.

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