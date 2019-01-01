Михаил Суслов В Прикамье отозван законопроект о запрете курения в большинстве общественных мест Инициатором самого проекта и его отзыва из Заксобрания выступила Кудымкарская городская дума Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из повестки ближайшего заседания Законодательного собрания Пермского края исчезли законопроекты «Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах» и «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Ранее они были внесены Кудымкарской гордумой.

Законопроекты должны были быть рассмотрены на пленарном заседании краевого парламента 24 сентября. Факт снятия обсуждения подтвердили его инициаторы.

Юлия Механошина, председатель гордумы Кудымкарского городского округа:

— Сами отозвали [законопроект], потому что были замечания экспертной комиссии и правового отдела [Заксобрания]. Чтобы продолжить работу, нужно время. Поэтому отозвали, будем продолжать над ними работать.

Напомним, что депутаты предлагали запретить курение в регионе в следующих местах:



1) на расстоянии менее 5 м от входов в помещения госорганов и органов МСУ;

2) на расстоянии менее 5 м от входов в помещения, где предоставляются бытовые услуги, услуги торговли и общественного питания;

3) на остановках общественного транспорта;

4) в подземных и крытых надземных пешеходных переходах;

5) в местах проведения массовых мероприятий;

6) в зонах рекреационного назначения, в том числе в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

За нарушение запрета авторы проекта хотели ввести штрафы в 1 тыс. руб.

Государственно-правовое управление Законодательного собрания в своём заключении предлагало пункты 3, 5 и 6 исключить или доработать, так они противоречат нормам федерального законодательства.

Механошина отметила, что если убрать эти пункты, то «ничего от проекта не остаётся».

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