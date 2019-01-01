Михаил Суслов
В Пермском крае рассмотрят вопрос о запрете курения в большинстве общественных мест
В частности, предлагается запретить курение в городских лесах
Депутаты Законодательного собрания Пермского края 24 сентября рассмотрят в первом чтении законопроекты «Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах» и «Об административных правонарушениях в Пермском крае».
Проекты внесла Кудымкарская городская
дума. Согласно им, предлагается запретить
курение в регионе в следующих местах:
1) на расстоянии менее 5 м от
входов в помещения госорганов и органов
МСУ;
2) на расстоянии менее 5 м от входов в помещения, где предоставляются бытовые услуги, услуги торговли и общественного питания;
3) на остановках общественного транспорта;
4) в подземных и крытых надземных пешеходных переходах;
5) в местах проведения массовых мероприятий;
6) в зонах рекреационного назначения, в том числе в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
За нарушение запрета авторы
проекта предлагают ввести штрафы в 1
тыс. руб. Часть описанных мер уже действует
в Перми, однако фактический запрет может
касаться большинства общественных мест
городского пространства.
Авторы
связывают введение таких мер с необходимостью
законодательного урегулирования
отдельных «вопросов реализации
госполитики в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления
табака». Подобные меры, по мнению
инициаторов, уже установлены в 21 субъекте РФ.
Государственно-правовое управление Законодательного собрания в своём заключении предлагает пункты 3, 5 и 6 исключить или доработать, так они противоречат нормам федерального законодательства.
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