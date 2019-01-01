Михаил Суслов В Пермском крае рассмотрят вопрос о запрете курения в большинстве общественных мест В частности, предлагается запретить курение в городских лесах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Пермского края 24 сентября рассмотрят в первом чтении законопроекты «Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах» и «Об административных правонарушениях в Пермском крае».

Проекты внесла Кудымкарская городская дума. Согласно им, предлагается запретить курение в регионе в следующих местах:



1) на расстоянии менее 5 м от входов в помещения госорганов и органов МСУ;

2) на расстоянии менее 5 м от входов в помещения, где предоставляются бытовые услуги, услуги торговли и общественного питания;

3) на остановках общественного транспорта;

4) в подземных и крытых надземных пешеходных переходах;

5) в местах проведения массовых мероприятий;

6) в зонах рекреационного назначения, в том числе в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.



За нарушение запрета авторы проекта предлагают ввести штрафы в 1 тыс. руб. Часть описанных мер уже действует в Перми, однако фактический запрет может касаться большинства общественных мест городского пространства.



Авторы связывают введение таких мер с необходимостью законодательного урегулирования отдельных «вопросов реализации госполитики в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Подобные меры, по мнению инициаторов, уже установлены в 21 субъекте РФ.



Государственно-правовое управление Законодательного собрания в своём заключении предлагает пункты 3, 5 и 6 исключить или доработать, так они противоречат нормам федерального законодательства.

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