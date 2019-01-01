Экс-министр ЖКХ не допущен к повторному конкурсу на должность главы Александровского района Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Шицын

Экс-глава Александровского района и бывший министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Александр Шицын не смог пройти документальную проверку в ходе конкурса по выбору главы территории.

Как он рассказал «Коммерсанту-Прикамье», отказ связан с несвоевременным предоставлением документов:

«Я принёс копию военного билета, так как с собой не было оригинала. Потом предоставил и оригинал».

Собеседник, близкий к краевой администрации, пояснил, что региональные власти не планировали поддерживать его кандидатуру.

Конкурс проводится уже в четвёртый раз. В финал первого конкурса вышли действующая глава территории Светлана Богатырёва и директор МУП «Теплоэнергетика» Владимир Хомяков, второго — она же и экс-глава Яйвинского поселения Владимир Белобаржевский.

Третий конкурс проходил в июне, и тогда во второй тур вышли Александр Шицын и директор Александровской спортивной школы Илья Караксин.

Тогда Шицыну не удалось набрать необходимого числа голосов депутатов.

Кроме него в конкурсе сегодня принимают участие всё те же Илья Караксин, Владимир Хомяков, Владимир Белобаржевский, а также депутат думы муниципального округа, замдиректора ООО «Кедр» Ольга Лаврова, начальник Всеволодо-Вильвенского карьера Сергей Бадин и безработный Олег Наумов.

Конкурс состоится 22 сентября.

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