Евгения Пастухова журналист Александр Шицын вышел во второй тур конкурса по отбору главы Александровского района Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Александровска

Конкурсная комиссия определила двух претендентов на должность главы преобразованного в муниципальный округ Александровского района. Во второй тур вышли бывший министр ЖКХ и благоустройства Александр Шицын, с 2009 г. по 2016 г. занимавший должность главы этой территории, и директор Александровской спортивной школы Илья Караксин. Всего на участие в конкурсе заявились 11 человек. Кроме Шицына и Караксина документы направили начальник Всеволодо-Вильвенского карьера ООО «Горно-химическая компания» Сергей Байдин, безработный из Кизела Олег Наумов, юрист Ольга Лаврова, безработные из Александровска Татьяна Пасынкова и Вячеслав Ульянов, бывший глава Александровского поселения и директор МУП «Теплоэнергетика» Владимир Хомяков, финансовый директор ООО «Артель» Артём Михалев, главный специалист администрации района Ольга Ангельхер, а также руководитель штаба Алексея Навального в Перми Сергей Ухов. Ольга Лаврова (считается, что на неё делали ставку местные депутаты и краевые власти) не прошла этап проверки документов.

Заседание думы, где депутаты должны сделать выбор между Шицыным и Караксиным, намечено на 2 июля.

Напомним, конкурс проходит в третий раз. Первый конкурс состоялся в конце декабря. Во «второй тур» вышли действующая глава территории Светлана Богатырёва и Владимир Хомяков. Однако из 14 присутствовавших на заседании депутатов за её кандидатуру проголосовали семь, пять проголосовали против, двое воздержались. Таким образом, ей не хватило одного голоса. В конце февраля не удалось набрать кворум: на заседание пришли восемь из 15 депутатов. Во второй тур прошли действующая глава территории Светлана Богатырёва и экс-глава Яйвинского поселения Владимир Белобаржевский.

По информации «Нового компаньона», вероятность, что этот конкурс также не состоится, сохраняется. Шицын может не набрать необходимого числа голосов «за».





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