Евгения Пастухова выпускающий редактор Экс-глава Яйвы вышел во второй тур конкурса по отбору главы Александровска Поделиться Поделиться Твитнуть

Конкурсная комиссия по отбору главы Александровского муниципального округа на состоявшемся сегодня заседании поддержала действующую главу территории Светлану Богатырёву и экс-главу Яйвинского поселения Владимира Белобаржевского. Всего на участие в конкурсе заявились семь человек.

Также на пост главы Александровска претендовали пенсионер, бывший военком Александровского и Кизеловского военкомата Владислав Переплёснин и экс-директор МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвыйчайным ситуациям»‎ Гремячинского муниципального района Дмитрий Мельчаков.

Напомним, конкурс проводится во второй раз. В конце декабря Светлане Богатырёвой не удалось набрать необходимого числа голосов: из 14 присутствовавших на заседании депутатов за её кандидатуру проголосовали семь, пять проголосовали против, двое воздержались. Таким образом, ей не хватило одного голоса. Кроме неё во второй тур вышел тогда бывший глава Александровского поселения, директор МУП «Теплоэнергетика» Владимир Хомяков.

Владимир Белобаржевский тоже подавал документы, но не смог «пройти» конкурсную комиссию. По данным источника, Белобаржевский очень рассчитывал стать главой и заручился поддержкой ряда депутатов. Отметим, что Яйвинское поселение выступало против объединения зимой этого года. Объединение в муниципальный округ состоялось летом, а на выборах в думу в конце сентября 9 из 15 мест заняли коммунисты.

Предполагается, что заседани думы состоится завтра, 13 февраля.