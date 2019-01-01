Гендиректор Пермского театра оперы и балета заболел коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Увы, и я получил сегодня положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию. Чувствую себя вполне сносно, нахожусь под бдительным наблюдением врачей, с коллегами по театру остаюсь на связи в дистанционном режиме», — написал Андрей Борисов.

Ранее стало известно о заражении COVID-19 главы Пермского края Дмитрия Махонина. Среди заболевших коронавирусом также оказались глава Березников Сергей Дьяков, депутат Госдумы Игорь Сапко, депутат Законодательного собрания Пермского края Олег Постников и депутат Пермского гордумы Илья Лисняк.

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