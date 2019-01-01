Коронавирус подтвердился у экс-мэра Перми Игоря Сапко Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший глава Перми, ныне депутат Государственной думы от Пермского края Игорь Сапко на своей страничке в Facebook сообщил о том, что он болеет коронавирусом:

«К сожалению, «ковидная зараза» не обошла стороной и меня. Нахожусь на больничном в Перми. Чувствую себя хорошо, температура нормальная, заболевание протекает в относительно лёгкой форме».

Напомним, COVID-19 подтвердился у главы региона Дмитрия Махонина, замглавы администрации губернатора Николая Иванова, мэра Березников Сергея Дьякова.

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