Дмитрий Махонин госпитализирован с коронавирусом
Болезнь проходит в лёгкой форме
Избранный губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заразился коронавирусом. Информацию об этом подтвердил его пресс-секретарь Станислав Шубин. «При появлении лёгких симптомов недомогания у Дмитрия Махонина был взят мазок, определили иммуноглобулин. Сделали компьютерную томографию. Через 24 часа получили ответ из референс-лаборатории Роспотребнадзора, который подтвердил наличие коронавирусной инфекции. Сразу после первого теста он был госпитализирован «с целью обеспечения изоляции и безопасности окружающих», — сообщил он. Проводится стандартное лечение, болезнь проходит в лёгкой форме.
В администрации губернатора отмечают, что тест, который он
делал в пятницу, 11 сентября, был отрицательным. То есть губернатор заразился не так
давно и, надеются в ведомстве, никого не успел заразить. При этом, по данным
Напомним, сегодня днём стало известно, что у Дмитрия
Махонина появились признаки ОРВИ. У заместителя главы администрации губернатора
Александра Смертина текст отрицательный, однако болезнь подтвердили у членов
его семьи.
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