Дмитрий Махонин госпитализирован с коронавирусом Болезнь проходит в лёгкой форме Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Избранный губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заразился коронавирусом. Информацию об этом подтвердил его пресс-секретарь Станислав Шубин. «При появлении лёгких симптомов недомогания у Дмитрия Махонина был взят мазок, определили иммуноглобулин. Сделали компьютерную томографию. Через 24 часа получили ответ из референс-лаборатории Роспотребнадзора, который подтвердил наличие коронавирусной инфекции. Сразу после первого теста он был госпитализирован «с целью обеспечения изоляции и безопасности окружающих», — сообщил он. Проводится стандартное лечение, болезнь проходит в лёгкой форме.

В администрации губернатора отмечают, что тест, который он делал в пятницу, 11 сентября, был отрицательным. То есть губернатор заразился не так давно и, надеются в ведомстве, никого не успел заразить. При этом, по данным «Нового компаньона», тестирование сейчас проходят сотрудники администрации и правительства.

Напомним, сегодня днём стало известно, что у Дмитрия Махонина появились признаки ОРВИ. У заместителя главы администрации губернатора Александра Смертина текст отрицательный, однако болезнь подтвердили у членов его семьи.

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