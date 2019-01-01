Григорий Серёдкин Глава Березников Сергей Дьяков заразился коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэр Березников Серегей Дьяков заразился COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу березниковской горадминистрации.

Сейчас Сергей Дьяков проходит лечение в краевой больнице им. Е. А. Вагнера. Его состояние оценивается медиками как удовлетворительное. Обязанности мэра исполняет первый заместитель главы администрации Березников Владимир Шанин.

Напомним, ранее коронавирусная инфекция была подтверждена у главы Пермского края Дмитрия Махонина и замглавы администрации губернатора Николая Иванова.

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